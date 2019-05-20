Под Саратовом женщина забила поленом мужа, справившего нужду в доме

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-20T11:14:50+03:00

Она избивала его несколько дней

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В Калининском районе Саратовской области в мае разыгралась семейная драма, которая привела к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, трагедия случилась в одном из сел, где проживала супружеская пара.

Долгое время муж с женой пьянствовали. 10 мая 51-летний мужчина решил справить нужду в доме, что разозлило его 52-летнюю жену. Она ударила гражданина поленом по голове и ребрам, после чего удовлетворилась наказанием.

Супруги продолжали пьянствовать до 14 мая, когда муж спросил жену, почему она не прописывает его в доме. Между ними вновь завязалась ссора, и женщина принесла полено, которым позже снова избила мужчину. Кроме того, она села на него сверху и принялась коленями давить в грудь.

После этого она отправилась смотреть телевизор, а потом уснула. Муж вышел на улицу, где скончался.

Женщина нашла его утром на крыльце и рассказала соседям.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы и отек головного мозга.

Злоумышленница задержана, решается вопрос о мере пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU