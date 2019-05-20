В Саратовской области ожидаются заморозки
Новая рабочая неделя встретила жителей Саратовской области неприветливой прохладой, которая чувствовалась особенно остро после жарких выходных.
Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра в пониженных местах региона ожидаются заморозки, воздух на поверхности почвы охладится до 0-1 градуса. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в +16…+21 градусов.
Похолодание связано с антициклоном, который приносит холодный воздух с севера.
Начиная с 22 мая, жители Саратовской области смогут отложить кофты и ветровки в сторону. В среду и четверг температура поднимется до +20…+25, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-9 м/с, а местами порывы достигнут 15 м/с.
Конец недели встретит некоторые участки региона кратковременным дождем, юго-западным ветром с порывами до 3-8 м/с, а где-то даже до 14 м/с. В пятницу температура останется такой же.
ИСТОЧНИК KP.RU