В Саратовской области ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 10:31 2019-05-20T11:09:46+03:00

К середине недели в регион снова придет тепло

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Новая рабочая неделя встретила жителей Саратовской области неприветливой прохладой, которая чувствовалась особенно остро после жарких выходных.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, завтра в пониженных местах региона ожидаются заморозки, воздух на поверхности почвы охладится до 0-1 градуса. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в +16…+21 градусов.

Похолодание связано с антициклоном, который приносит холодный воздух с севера.

Начиная с 22 мая, жители Саратовской области смогут отложить кофты и ветровки в сторону. В среду и четверг температура поднимется до +20…+25, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-9 м/с, а местами порывы достигнут 15 м/с.

Конец недели встретит некоторые участки региона кратковременным дождем, юго-западным ветром с порывами до 3-8 м/с, а где-то даже до 14 м/с. В пятницу температура останется такой же.

ИСТОЧНИК KP.RU