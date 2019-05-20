Петровск присоединился к уникальному всероссийскому проекту «Прошагай город»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-20T10:42:17+03:00

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Петровск стал площадкой совместного проекта Google, ВЭБ.РФ и Фонда развития моногородов, присоединившись к уникальному всероссийскому проекту «Прошагай город». Организаторами мероприятия выступили ГБУ РЦ «Молодежь плюс» и компания ООО «ЭКОПЕТРОВСК».

Жителям в формате квест-игры предложили пройти маршруты по улицам города. Участникам необходимо было сделать снимки достопримечательностей и интересных мест для туристов и нанести их на карту Google. К акции присоединились и прошагали город команды волонтеров Петровска.

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- Интерактивный проект «Прошагай город» дает возможность стать городу более привлекательным для туристов. Мы подумали, что можно в проект добавить экологическую составляющую и, так сказать, совместить приятное с полезным. С этой инициативой резиденты ТОСЭР выступили на «Академии моногородов» в Нижнем Новгороде. Спустя всего месяц при поддержке администрации Петровского района и компании АО «Управление отходами» мы реализовали проект. Участники не только отмечали достопримечательности на картах, но и убирали случайный мусор по пути к объектам, — рассказала генеральный директор ООО «ЭКОПЕТРОВСК» Екатерина Добромыслова.

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Теперь на страницах Google-карт появились места, которые могут заинтересовать гостей города. Среди данных мест — объекты культурного наследия, парки и скверы, памятники архитектуры.

ИСТОЧНИК KP.RU