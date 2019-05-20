В Саратовской области создан гериатрический центр

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-20T10:37:17+03:00

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На базе ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» на функциональной основе создан областной гериатрический центр. Соответствующий приказ подписан между министерством здравоохранения и Управлением делами правительства.

Центр предназначен для обеспечения организационно-методической помощи и координации деятельности медицинских организаций по вопросам развития гериатрической службы и организации оказания гериатрической помощи лицам пожилого и старческого возраста в Саратовской области, то есть жителям старше 60 лет.

Задачами Центра является мониторинг состояния здоровья лиц пожилого и старческого возраста, потребности их в медицинской и медико-социальной помощи по данным медицинских организаций муниципальных образований области; контроль за соблюдением сроков открытия гериатрических кабинетов и отделений, их оснащением и кадровой укомплектованностью; анализ эффективности работы кабинетов и отделений медицинских организации, расположенных на территории области, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия»; осуществление выездов в муниципальные образования области с организационно — методической помощью и другие задачи.

- В Саратовской области, так же как и в Российской Федерации, на протяжении многих лет отмечается увеличение средней продолжительности жизни. В соответствии с майским указом президента Владимира Путина целевой показатель средней продолжительности жизни к 2030 году должен составлять 80 лет. Соответственно, потребность в качественном оказании медицинской помощи, в том числе специализированной гериатрической помощи растет. Основной целью развития гериатрической службы является увеличение продолжительности жизни и повышение уровня и качества жизни людей старшего поколения. Ежегодно, в госпитале проходят лечение более 7,5 тыс. ветеранов и лиц пожилого возраста. Буквально недавно, премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о реализации федерального проекта «Старшее поколение» заявил о необходимости создания современной системы охраны здоровья для людей старшего возраста, а именно сформировать в России сеть гериатрических и геронтологических центров. На базе нашего госпиталя с прошлого года функционируют два гериатрических отделения. Целью открытия Областного гериатрического центра является оказание лечебно-профилактическим учреждениям организационно-методической поддержки по профилю гериатрия, — отметил главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU