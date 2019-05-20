2019-05-20T10:26:20+03:00
Происшествия

На Астраханской автобус снес рекламный щит

Авария произошла вблизи военного института
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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На пересечении улиц Астраханская и Кутякова в Саратове произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, автобус №11 вылетел на тротуар и проскочил под рекламным щитом, едва не сбив женщину. А следующий за ним общественный транспорт не вписался по габаритам и разбил баннер.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Тротуар усыпан стеклом, на улице Астраханская, вблизи военного краснознаменного института, образовалась серьезная пробка в сторону Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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