На Астраханской автобус снес рекламный щит

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-20T10:26:20+03:00

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На пересечении улиц Астраханская и Кутякова в Саратове произошла авария с участием пассажирского автобуса.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, автобус №11 вылетел на тротуар и проскочил под рекламным щитом, едва не сбив женщину. А следующий за ним общественный транспорт не вписался по габаритам и разбил баннер.

Фото соцсетей

Тротуар усыпан стеклом, на улице Астраханская, вблизи военного краснознаменного института, образовалась серьезная пробка в сторону Московской.

ИСТОЧНИК KP.RU