На Астраханской автобус снес рекламный щит
Авария произошла вблизи военного института
Фото соцсетей
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На пересечении улиц Астраханская и Кутякова в Саратове произошла авария с участием пассажирского автобуса.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, автобус №11 вылетел на тротуар и проскочил под рекламным щитом, едва не сбив женщину. А следующий за ним общественный транспорт не вписался по габаритам и разбил баннер.
Фото соцсетей
Тротуар усыпан стеклом, на улице Астраханская, вблизи военного краснознаменного института, образовалась серьезная пробка в сторону Московской.
ИСТОЧНИК KP.RU