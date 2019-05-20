В Саратове из-за столкновения автобуса с большегрузом встали троллейбусы №5
Авария затормозила движение
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Сегодня, 20 мая, в 10:15 в Саратове встали троллейбусы №5.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось на перекрестке улиц Московская и Астраханская.
Движение прервалось из-за аварии на Астраханской и Кутякова. Дорогу не поделили большегруз и автобус №11. От столкновения последний влетел в рекламный щит, сбив рамку конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU