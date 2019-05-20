Саратовские ветераны появятся на мемориальном комплексе «Дорога памяти»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-20T10:01:47+03:00

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В главном храме вооруженных сил РФ создается историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, саратовцы могут тоже поучаствовать в этом, прислав фотографии своих родственников-участников великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, предоставив сведения о них самих и их наградах.

Информацию жители Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов города могут предоставить в военный комиссариат на проспекте Энтузиастов, 64а, кабинеты №№52, 46, 41 (прием осуществляется 8:00-12:00 по понедельникам, вторникам, средам), или на электронную почту svet2008j@mail.ru.

Или же можно прислать информацию на сайт министерства обороны в информационном разделе «Дорога Памяти» http://doroga.mil.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU