Саратовские ветераны появятся на мемориальном комплексе «Дорога памяти»
В главном храме вооруженных сил РФ создается историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, саратовцы могут тоже поучаствовать в этом, прислав фотографии своих родственников-участников великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, предоставив сведения о них самих и их наградах.
Информацию жители Заводского, Октябрьского и Фрунзенского районов города могут предоставить в военный комиссариат на проспекте Энтузиастов, 64а, кабинеты №№52, 46, 41 (прием осуществляется 8:00-12:00 по понедельникам, вторникам, средам), или на электронную почту svet2008j@mail.ru.
Или же можно прислать информацию на сайт министерства обороны в информационном разделе «Дорога Памяти» http://doroga.mil.ru/.
ИСТОЧНИК KP.RU