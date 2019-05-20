СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-20T09:59:18+03:00

На него съехались более 1 тыс. участников

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В Саратове открылся всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.

Торжественное открытие состоялось 17 мая на площади перед Центром народного творчества имени Л. А. Руслановой.

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16 мая на базе Саратовского учебно-методического центра прошла форсайт-сессия «Народная культура. Традиции и инновации», в ходе которой руководители творческих коллективов, преподаватели, студенты саратовских вузов, директора Домов и Центров народного творчества Саратовской области и регионов России обсудили проблемы и наметили перспективы дальнейшей работы в сфере народной культуры. В этот же день в Саратовском областном центре народного творчества состоялась презентация объекта нематериального культурного наследия Саратовской области «Храни традиции!». Гостям фестиваля продемонстрировали то, чем по праву гордится Саратовская область — наше культурное достояние — Саратовскую глиняную игрушку.

Всего на фестиваль съехались около 1 тыс. гостей из 19 регионов России — лучшие коллективы Приволжского и Уральского федеральных округов.

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Главные призы фестиваля — гранты по 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU