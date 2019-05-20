2019-05-20T09:59:18+03:00
Общество

В Саратове открылся всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов

На него съехались более 1 тыс. участников
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове открылся всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.

Торжественное открытие состоялось 17 мая на площади перед Центром народного творчества имени Л. А. Руслановой.

.

.

16 мая на базе Саратовского учебно-методического центра прошла форсайт-сессия «Народная культура. Традиции и инновации», в ходе которой руководители творческих коллективов, преподаватели, студенты саратовских вузов, директора Домов и Центров народного творчества Саратовской области и регионов России обсудили проблемы и наметили перспективы дальнейшей работы в сфере народной культуры. В этот же день в Саратовском областном центре народного творчества состоялась презентация объекта нематериального культурного наследия Саратовской области «Храни традиции!». Гостям фестиваля продемонстрировали то, чем по праву гордится Саратовская область — наше культурное достояние — Саратовскую глиняную игрушку.

Всего на фестиваль съехались около 1 тыс. гостей из 19 регионов России — лучшие коллективы Приволжского и Уральского федеральных округов.

.

.

Главные призы фестиваля — гранты по 2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медиацентр СГЮА вновь подтвердил статус лучшего в стране
Театр оперы и балета в Саратове могут закрыть на реконструкцию
В Вольске директор зерновой фирмы не платил работникам зарплату три месяца
Программа 32-го Собиновского фестиваля в Саратове
Железнодорожник из Ртищева оплатил долг после ареста двух авто
Финансовая защита от непредвиденных ситуаций
Под Саратовом женщина забила поленом мужа, справившего нужду в доме
В Саратовской области ожидаются заморозки
Петровск присоединился к уникальному всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Ртищеве семеро пожарных тушили частный дом
В Саратове за неправильную перевозку детей оштрафовали 23 водителя
В Саратовской области создан гериатрический центр
В Новых Бурасах незаконно торговали луком
В Саратове полыхали постройки во дворе
На Астраханской автобус снес рекламный щит