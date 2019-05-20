В Саратове рецидивист оставил пенсионера без денег
На злоумышленника завели очередное уголовное дело
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В минувшую субботу, 18 мая, полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу с карты 63-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, проверка показала, что 16 мая 32-летний мужчина в банке на проспекте 50 лет Октября пытался снять со счета пенсионера 4 тыс. рублей.
Злоумышленник уже находился в СИЗО, поэтому мера пресечения в отношении него не изменилась, а послужной список пополнился очередным уголовным делом.
ИСТОЧНИК KP.RU