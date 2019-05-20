2019-05-20T09:50:54+03:00
Общество

Алиментщик из Энгельса полгода будет отрабатывать долг в 31 тыс. рублей

Мужчина не желал добровольно содержать свою дочь
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор злостному алиментщику.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 39-летний житель признан виновным в неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как оказалось, мужчина по решению суда обязан был выплачивать четверть своего заработка дочери 2001 года рождения. Однако добровольно денег не перечислял. В итоге с 5 декабря 2018 по 3 марта 2019 года у него сложился долг в сумме 31 тыс. рублей.

Суд приговорил должника к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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