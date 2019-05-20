Николай Панков обсудил с однопартийцами проблемы Ивантеевского района

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-20T09:02:00+03:00

По его словам, результаты работы «Единой России» должны выражаться в реальных переменах к лучшему в жизни людей

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Результаты работы «Единой России» должны выражаться в реальных переменах к лучшему в жизни людей. Об этом на встрече с однопартийцами в Ивантеевке напомнил секретарь Саратовского регионального отделения партии, депутат Государственной думы Николай Панков.

- Наша задача не только держать на контроле, как на местах реализуются партийные и национальные проекты, но и не допускать несправедливого отношения к людям. Когда мать-одиночку в Ивантеевке осудили за случайные подработки, партия свою позицию не выражала. Говорю это не для того, чтобы еще раз покритиковать, а чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. Во всех случаях нужно добиваться социальной справедливости, — подчеркнул Николай Панков.

На встрече обсудили, как решаются острые для района вопросы, в том числе по повышению качества медицинского обслуживания, привлечению молодых специалистов. Председатели местных и первичных отделений рассказали о том, как реализуются партпроекты в районе. И о том, что они меняют в своей работе для того, чтобы постоянно быть в курсе проблем жителей и эффективней решать их проблемы. Это и личное общение, и взаимодействие в социальных сетях.

- Для контроля за ремонтом спортзала у нас в селе Бартеневка создан общественный совет, куда входят и тренеры, и родители, и преподаватели. Наша задача не только контролировать качество работ, но и постоянно информировать жителей с помощью соцсетей, прессы и других источников. Размещать фотографии на всех этапах ремонта. Чтобы была полная открытость перед людьми, — рассказала местный координатор партийного проекта «Новая школа» Валентина Козлова.

Много проблем жителей связаны с благоустройством, рассказала председатель первичного отделения «Бартеневское» Рушан Скипа. По ее словам, когда есть постоянный диалог партии и жителей, то есть и отклик с их стороны на партийные инициативы.

- Например, недавно мы проводили акцию «Чистое село», бросили клич в соцсетях, и очень много людей откликнулись, приняли участие, — отметила она.

Подводя итоги встречи, Николай Панков подчеркнул важность такого постоянного взаимодействия с жителями: «Привлекайте людей через общественные советы, трудовые коллективы, различные социальные группы, проекты. Чтобы в наших рядах было больше активных, неравнодушных граждан, молодежи. Тогда работа на благо наших жителей будет эффективней».

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ИСТОЧНИК KP.RU