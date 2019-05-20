В Энгельсе 14-летний подросток угнал у мужчины мопед

СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-20T08:28:19+03:00

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Вчера, 19 мая, полиция Энгельсского района раскрыла кражу мопеда Alpha у 46-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по его словам, 7 мая кто-то угнал двухколесный транспорт стоимостью 15 тыс. рублей, припаркованный у дома №7 по улице Марины Расковой.

По подозрению в совершении преступления в отдел доставили 14-летнего не судимого подростка. Похищенное у него изъяли, а на самого завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU