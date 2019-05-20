2019-05-20T08:20:30+03:00
Происшествия

В Саратове девушка продавала наркотики в ТЦ «Триумф Молл»

Она уже находится под подпиской о невыезде
Дарья Вострикова
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Вчера, 19 мая, полиция Кировского района раскрыла продажу наркотиков в торговом центре «Триумф Молл».

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 мая 21-летняя гражданка, которая уже находится под подпиской о невыезде за совершение наркопреступления, обменяла дурь на деньги 20-летней девушки.

На нее завели еще одно уголовное дело, не изменив меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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