В Саратове девушка продавала наркотики в ТЦ «Триумф Молл»
Она уже находится под подпиской о невыезде
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Вчера, 19 мая, полиция Кировского района раскрыла продажу наркотиков в торговом центре «Триумф Молл».
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 2 мая 21-летняя гражданка, которая уже находится под подпиской о невыезде за совершение наркопреступления, обменяла дурь на деньги 20-летней девушки.
На нее завели еще одно уголовное дело, не изменив меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU