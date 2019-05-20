«Ребята, давайте жить дружно!»: После пыток ребенка в балаковских школах детей будут учить дружбе
В Балакове Саратовской области продолжается расследование ЧП с пытками ребенка подростками.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, установлены школы, где обучаются хулиганы, напавшие на двух десятилетних мальчиков и прижигавшие одному из них кожу расплавленным пластиком.
- Руководителям образовательных учреждений поручено принять исчерпывающие меры по выяснению причин подобного поведения воспитанников, а также организовать необходимую работу среди всех учащихся, обратив особое внимание на формирование дружеских межличностных отношений в классных и школьных коллективах, — говорится в комментарии.
Чиновники администрации и комитета по образованию намерены в скором времени провести общешкольные родительские собрания, чтобы обсудить занятость детей на летних каникулах.
ИСТОЧНИК KP.RU