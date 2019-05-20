На Танкистов «разули» «Ладу Калину»
Похититель ночью снял с авто все четыре колеса
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Похищение произошло в ночь с четверга на пятницу, 17 мая. Об этом на следующее утро в полицию заявил 22-летний владелец «Лады».
Автомобиль стоял у дома №70 по улице Танкистов в Кировском районе Саратова.
Общая стоимость похищенных четырех колес составила 20 тыс. рублей.
Полиция выяснила, что воровство совершил находящийся под подпиской о невыезде за аналогичное преступление ранее не судимый безработный 38-летний Саратова. Колеса у него изъяли при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU