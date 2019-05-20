2019-05-20T08:14:28+03:00
Происшествия

Торчащие из болота руки привлекли внимание дачника в Ленинском районе

Мужчина вызвал спасателей, которые вытащили тело [фото 18+]
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Тело утонувшего мужчины нашли в болоте, недалеко от СНТ «Автоколонна 52-2» в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном следственном комитете, страшную находку обнаружил около 19:00 19 мая владелец одного из дачных участков.

Мужчина пошел за водой к колодцу и по дороге увидел в болоте, недалеко от его дачи, торчащие из воды руки и часть тела человека. Он сразу позвонил в полицию. Прибывшие к месту находки специалисты областной службы спасения извлекли на берег тело неизвестного мужчины. На вид ему было 50-60 лет. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на нем не обнаружено.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего и по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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