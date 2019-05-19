2019-05-19T22:33:09+03:00
Недвижимость

До 6 утра продлено отключение воды на Миллеровской и Алексеевской

Кроме этого из-за повреждений труб отключена вода на 2 Садовой
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Как сообщили в ООО «КВС», отключение воды на Миллеровской и Алексеевской в Саратове продлится до 6 утра понедельника, 20 мая.

- Без воды остаются дома по Миллеровской 18, 20, 22, 24 и частного сектора по улице Соликамская.

На улице Алексеевская ограничена подача воды домам №№ 3, 5, 7, 22/26, на улице Наумовская, 21/29, 31/37, на Аптечной, 49/53, Технической, 35/45.

Кроме этого, для ликвидации повреждений на городском водопроводе по 2-й Садовой, до 6 утра понедельника изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: 2-я Садовая от 2-го Детского проезда до ул. Арбатская, 2-й Детский проезд от ул. 2-я Садовая до 3-го Комсомольского проезда, 3-й Комсомольский проезд и ул. Вяземская от 2-го Детского проезда до ул. Карла Маркса, ул. Карла Маркса, 9/19, ул. 2-я Детская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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