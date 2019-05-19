Сбивший насмерть подростка в Саратове полицейский заключен под стражу

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-19T18:28:15+03:00

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В Саратове следователи Ленинского района продолжают расследование в отношении 40-летнего сотрудника УМВД. Его подозревают в преступлении пункта «а» части 4 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека».

- Суд заключил мужчину под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Напомним, вечером 17 мая 40-летний пьяный мужчина за рулем автомобиля Kia Ceed на Песчано-Уметской улице сбил 14-летнего мальчика, который шел по обочине. Ребенок скончался.

В ГУ МВД отмечают, что сотрудники собственной безопасности главка сейчас проводят служебную проверку, по результатам котором будет принято решение об увольнении сотрудника. Кроме того, он понесет иную предусмотренную законом ответственность, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU