На Волге у Саратова полыхает остров Зеленый
Огонь может перекинуться на деревья
На Волге горит остров ЗеленыйФото: Александр Уриевский
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На Волге у Саратова горит остров Зеленый.
- Огонь разгорается в нескольких местах, его несет ветром по сухим камышам и прибрежным зарослям, — сообщает корреспондент «КП-Саратов».
.Фото: Александр Уриевский
Пожар происходит на берегу, обращенном в сторону Энгельса.
Отметим, что огонь может перекинуться на деревья.
Горит остров Зеленый.
ИСТОЧНИК KP.RU