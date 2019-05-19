2019-05-19T14:55:58+03:00
Происшествия

На Волге у Саратова полыхает остров Зеленый

Огонь может перекинуться на деревья
Александр Уриевский
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На Волге горит остров ЗеленыйНа Волге горит остров ЗеленыйФото: Александр Уриевский
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На Волге у Саратова горит остров Зеленый.

- Огонь разгорается в нескольких местах, его несет ветром по сухим камышам и прибрежным зарослям, — сообщает корреспондент «КП-Саратов».

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Пожар происходит на берегу, обращенном в сторону Энгельса.

Отметим, что огонь может перекинуться на деревья.

Горит остров Зеленый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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