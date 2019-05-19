В районе 1-й Дачной в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-19T12:36:27+03:00

Это связано с ремонтом на Алексеевской, 3

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В Саратове сегодня, 19 мая, на нескольких улицах в районе 1-й Дачной отключили воду.

- Ориентировочно до 20:00 изменены параметры водоснабжения в домах №№3, 5, 7, 22/26 по улице Алексеевская, №№21/29 и 31/37 по Наумовской, №49/53 по Аптечной и №35/45 по Технической, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Как отмечают коммунальщики, отключение связано с ремонтом водопровода по Алексеевской, 3.

ИСТОЧНИК KP.RU