Жители домов в Кировском районе третий день «в темноте» из-за аварии на электросетях
У жителей домов на Технической улице Саратова третий день нет электричества.
- Пошел третий день, как нет электричества (ну, и попутно горячей воды). Знаю, наш дом — не единственный «счастливчик». Но в новостях Саратова — ни слова! Дежурные на телефоне администрации Кировского района отвечают односложно: ведутся работы. А ведутся ли? И неужели в 2019 году в Саратове нет возможности переключить дома на какие-то другие, пусть временные схемы электроснабжения? — написала в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Татьяна Васильевна.
Местная жительница Юля Киреева сообщила, что в домах №№77, 77а и 77Б аналогичная ситуация. Она выкинула все продукты, так как, по ее словам, три дня не выдержит даже самый хороший холодильник.
В аварийной службе СПГЭС «КП-Саратов» ответили, что не знают, что случилось с электричеством в домах Кировского района. Их подстанций там нет.
В соцсетях вчера вечером, 18 мая, также отмечали, что с 13:20 17 мая электричества и горячей воды нет на улице Артиллерийская.
Местные жители рассказали, что работы ведет Минэнерго, но сроки окончания ремонта не указывает.
ИСТОЧНИК KP.RU