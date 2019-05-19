Жители домов в Кировском районе третий день «в темноте» из-за аварии на электросетях

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-19T12:15:51+03:00

В аварийной службе СПГЭС ответили, что их подстанций там нет

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У жителей домов на Технической улице Саратова третий день нет электричества.

- Пошел третий день, как нет электричества (ну, и попутно горячей воды). Знаю, наш дом — не единственный «счастливчик». Но в новостях Саратова — ни слова! Дежурные на телефоне администрации Кировского района отвечают односложно: ведутся работы. А ведутся ли? И неужели в 2019 году в Саратове нет возможности переключить дома на какие-то другие, пусть временные схемы электроснабжения? — написала в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» Татьяна Васильевна.

Местная жительница Юля Киреева сообщила, что в домах №№77, 77а и 77Б аналогичная ситуация. Она выкинула все продукты, так как, по ее словам, три дня не выдержит даже самый хороший холодильник.

В аварийной службе СПГЭС «КП-Саратов» ответили, что не знают, что случилось с электричеством в домах Кировского района. Их подстанций там нет.

В соцсетях вчера вечером, 18 мая, также отмечали, что с 13:20 17 мая электричества и горячей воды нет на улице Артиллерийская.

Местные жители рассказали, что работы ведет Минэнерго, но сроки окончания ремонта не указывает.

ИСТОЧНИК KP.RU