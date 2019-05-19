2019-05-19T11:28:39+03:00
Происшествия

В Заводском районе пенсионер на «копейке» врезался в газовую трубу

Из нее начал сочиться газ
Ольга Муравлёва
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 19 мая, пенсионер на ВАЗ-2101 белого цвета врезался в газовую трубу и скрылся.

- Инцидент произошел у дома №21 по улице Азина около восьми утра, — написала Катя Нестерова в группе «Заводской Online» соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, труба лопнула, из нее начал сочиться газ.

Очевидец ищет тех, кто запомнил номер машины, которая совершила это.

В комментариях пользователь посоветовал вызвать газовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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