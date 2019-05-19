В Заводском районе пенсионер на «копейке» врезался в газовую трубу
Из нее начал сочиться газ
Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня, 19 мая, пенсионер на ВАЗ-2101 белого цвета врезался в газовую трубу и скрылся.
- Инцидент произошел у дома №21 по улице Азина около восьми утра, — написала Катя Нестерова в группе «Заводской Online» соцсети «ВКонтакте».
По словам девушки, труба лопнула, из нее начал сочиться газ.
Очевидец ищет тех, кто запомнил номер машины, которая совершила это.
В комментариях пользователь посоветовал вызвать газовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU