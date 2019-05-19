На крыше заброшки на Перспективной заметили гитариста
С этого дома недавно упал подросток
Фото из соцсетей
Изменить размер текста:
В Саратове очевидцы заметили на крыше заброшки на Перспективной улице, 10Б парня с гитарой.
Об этом сообщили в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Напомним, совсем недавно со второго этажа этого здания упал 14-летний подросток. Его госпитализировали с переломами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура требовала снести аварийный дом на Перспективной, с которого упал мальчик
Здание признано аварийным в 2004 году
Мэрия: Заброшку на Перспективной постоянно ограждают сигнальной лентой
Также администрация района регулярно отправляет в отдел полиции №7 письма с просьбой о патрулировании
ИСТОЧНИК KP.RU