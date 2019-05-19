На крыше заброшки на Перспективной заметили гитариста

СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-19T10:35:20+03:00

С этого дома недавно упал подросток

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В Саратове очевидцы заметили на крыше заброшки на Перспективной улице, 10Б парня с гитарой.

Об этом сообщили в группе «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, совсем недавно со второго этажа этого здания упал 14-летний подросток. Его госпитализировали с переломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU