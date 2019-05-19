СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-19T09:33:53+03:00

В Саратове прошла «Зарядка со стражем порядка»

Ее проводили Александр Аристов, Артур Артенян и Даци Дациев

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В Саратове в рамках слета движения «Юный друг полиции» прошла акция «Зарядка со стражем порядка».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, на зарядку вышли порядка 1 тыс. детей. Их наставниками были сотрудники областной и городской полиции, являющиеся победителями и призерами международных и всероссийских спортивных соревнований.

Зарядку проводили сотрудники полиции, являющиеся спортсменами

Упражнения проводили мастер спорта по самбо и дзюдо, победитель чемпионата МВД по рукопашному бою Александр Аристов и победитель первенства Европы и чемпионата МВД России по самбо Артур Артенян.

Накануне зарядку с детьми сделал многократный чемпион России, Европы и мира по кикбоксингу Даци Дациев. Он также является членом общественного совета при ГУ МВД по Саратовской области.

Аналогичные мероприятия прошли также во всех районах области. Цель акции «Зарядка со стражем порядка» — пропаганда ЗОЖ и воспитание детей на лучших примерах.

ИСТОЧНИК KP.RU