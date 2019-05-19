СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-19T08:51:48+03:00

В Саратове проходит третий слет движения «Юный друг полиции»

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В саратовском лагере «Березка» вчера, 18 мая, стартовал слет движения «Юный друг полиции». Организаторами выступили ГУ МВД России по области, министерство образования и министерство молодежной политики и спорта региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, на слет прибыли около 1 тыс. школьников — членов отряда «Юный друг полиции» из районов области, юнармейцы и кадеты школы-интерната №2 имени В. В. Талалихина.

Торжественное открытие мероприятия прошло в парке Победы. В церемонии приняли участие зампред правительства региона Валентина Гречушкина, депутат ГД Татьяна Касаева, замначальника полиции ГУ МВД по области Андрей Астапович и другие почетные гости.

Члены отряда «Юный друг полиции» выступили на открытии слета. Так, десятиклассница из Балашова Анастасия Безменова прочитала стихи о войне поэта Алексея Суркова .

В конце мероприятия участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, мемориалам «Журавли» и «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Участники возложили цветы

Отметим, что движение «Юный друг полиции» было организовано по инициативе начальника регионального главка Николая Трифонова. Оно призвано объединить молодежные и детские общественные объединения, повысить уровень правового и патриотического воспитания детей. Сейчас в области функционируют около 700 отрядов, в которых участвуют порядка 8 тыс. ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU