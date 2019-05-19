2019-05-19T08:29:35+03:00
Происшествия

За сутки саратовские воры обогатились на несколько велосипедов

Во всех случаях владельцы оставляли свой транспорт без присмотра
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области за сутки в полицию обратились четыре человека с заявлениями о краже велосипедов.

- В доме по улице Строителей в Саратове украли два велосипеда из подсобки. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В Пугачеве двухколесный транспорт был похищен из подвала.

В Татищевском районе с заявлениями о краже пришли сразу два человека из села Мизино-Лапшиновка.

Полиция отмечает, что во всех случаях владельцы двухколесного транспорта оставляли его без присмотра.

В главке напомнили, что велосипед нужно пристегивать за колесо и раму и желательно толстым тросом. Также надо забрать с транспорта все быстросъемное оборудование: велокомпьютер, насос и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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