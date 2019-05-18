В Саратове подросток пострадал в столкновении легковушки и грузовика
Пострадавший был госпитализирован
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В Саратове столкнулись легковушка с грузовиком.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на Ново-Астраханском шоссе.
По предварительной версии, автомобиль Nissan Almera врезался в грузовик Mercedes, который поворачивал, чтобы заехать на территорию «Автоколонны 1181».
16-летний пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, ДПС, МЧС, медики.
ИСТОЧНИК KP.RU