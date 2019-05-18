2019-05-18T18:23:58+03:00
Общество

Панков: Люди готовы участвовать в проектах Володина

В Ивантеевке появится современный спорткомплекс
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Радуюсь, что Ивантеевка получит современный спортивный комплекс. Вячеслав Володин об этом говорил на встрече с коллективом гимназии. Они заслужили. Очень много детей – победителей и призеров в различных видах спорта, медалистов. Баскетбол, волейбол, самбо и другие. Гордятся своим районом, гимназией. Есть высокие спортивные достижения при минимальных возможностях в оборудовании и оснащении. И уж точно такой новый комплекс даст новые возможности для новых побед.

Горжусь и такими тренерами, как учитель физкультуры Александр Викторович Тарасов. Он одним из первых поверил Володину, что спорткомплекс будет. Сгонял в Озинки, посмотрел уже построенный там спорткомплекс. Кстати, до этого привез оттуда жену, тоже учителя физкультуры, создал семью. Вместе будут учить детей и воспитывать своего ребенка. Молодец. Он, конечно, глубоко в тему вник, проинспектировал меня крепко вопросами. А как то? Другое? Внес дельное предложение по проекту. Молодец. Живой, энергичный учитель. Так вот таким и помогать хочется.

Довел до них сразу просьбы Володина. Создание общественного совета, контроль за качеством работ и бесплатное посещение спорткомплекса. Отмечу, общественный совет из родителей, спортсменов, учителей физкультуры, ветеранов – ответственный. С желанием и гордостью, что им доверили контроль, принялись за дело. Сразу график работ с подрядчика потребовали.

Доложу и по другим вопросам, что обещал спикер. Дорогу СамараСаратов ремонтируют. Она через Ивантеевку проходит. А это значит, и жители сел и райцентра ей пользоваться будут. Скорую помощь выделили. Они просили мягкую, на базе автомобиля «ГАЗель».Так как везти рожениц до Саратова в больницу 270 км. После встречи с Володиным, привлекали для работы в райцентре анестезиолога-реаниматолога. Ремонт больницы и жилье область должна выделить. Они думаю, сами отчитаются.

Еще раз передаю радость людей и их желание участвовать и реализовывать проекты Володина, ведь они для людей, а значит, для них, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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