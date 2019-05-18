На Саратовском ипподроме отрыли беговой сезон

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-18T14:33:59+03:00

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На Саратовском ипподроме сегодня, 18 мая, был торжественно открыт 161-й беговой сезон.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», кроме того там прошла выставка-ярмарка сельхозпродуктов с дегустацией.

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В церемонии открытия сезона принял участие губернатор Валерий Радаев, а также мэр Саратова Михаил Исаев.

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- Наш ипподром стабильно входит в число лучших в стране, а спортсмены – постоянные участники и призеры крупных соревнований всероссийского масштаба, – отметил глава региона и вручил благодарственные письма лучшим наездникам и коневладельцам.

На ипподроме сегодня были разыграны несколько призов: «Первомайский приз», «Весенний приз», «Приз памяти мастера-наездника Прокудина», приз в честь организаторов и спонсоров открытия бегового сезона, «Приз в честь 74 годовщины Великой Победы» и приз открытия бегового сезона. Участие приняли 46 лошадей из Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей, а также Адыгеи и Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU