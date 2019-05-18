В Энгельсе «немец» врезался в «корейца»
Авария произошла в центре города [фото]
В центре Энгельса столкнулись две иномаркиФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области, на пересечении улиц Маяковского и Тельмана, столкнулись Mercedes и Hyundai.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», иномарки не смогли поделить перекресток, и «немец» врезался «корейцу» в бок со стороны пассажирского сиденья.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Автовладельцы ожидают прибытия сотрудников ГИБДД.
Авария привела к возникновению пробки по Тельмана и Маяковского и прилегающим улицам.
ИСТОЧНИК KP.RU