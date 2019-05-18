2019-05-18T12:07:53+03:00
Общество

Саратовская команда взяла «серебро» «Туриады»

Игорь Комаров и Валерий Радаев приняли участие в церемонии закрытия спортивно-туристского лагеря
Екатерина Семенова
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В Хвалынске Саратовской области в пятницу 17 мая состоялось торжественное закрытие спортивно-туристского лагеря «Туриада-2019».

Как ранее сообщала «КП-Саратов», участие в церемонии приняли полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Команда Саратовской области по итогам «Туриады» заняла второе место. Третье досталось команде из республики Марий Эл, а победителями состязания стали пермяки. Участники соревновались в гонках на велосипедах, слаломах на каяках и катамаранах, а также в беге.

Игорь Комаров отметил отличную подготовку спортсменов и пообещал оказывать дальнейшую поддержку «Туриаде».

ИСТОЧНИК KP.RU

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