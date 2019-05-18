2019-05-18T09:12:19+03:00
Происшествия

На Сокурском тракте «семерка» насмерть сбила пенсионерку

Трагедия произошла около восьми вечера
Екатерина Семенова
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Вечером 17 мая в Ленинском районе Саратова произошло еще одно смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 20:18 на Сокурском тракте.

Напротив дома №55 автомобиль ВАЗ-21074 сбил 62-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Автомобилем управлял 60-летний мужчина.

Напомним, также в Ленинском районе, в восемь часов вечера на Песчано-Уметском тракте иномарка насмерть сбила подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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