На Сокурском тракте «семерка» насмерть сбила пенсионерку
Трагедия произошла около восьми вечера
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Вечером 17 мая в Ленинском районе Саратова произошло еще одно смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 20:18 на Сокурском тракте.
Напротив дома №55 автомобиль ВАЗ-21074 сбил 62-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась. Автомобилем управлял 60-летний мужчина.
Напомним, также в Ленинском районе, в восемь часов вечера на Песчано-Уметском тракте иномарка насмерть сбила подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU