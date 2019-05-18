Под Марксом бушевал лесной пожар

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-18T10:19:12+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области днем 17 мая бушевал лесной пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил от дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии в 17 часов.

Оказалось, что в 10 км от поселка Бородаевка, в квартале №53 Марксовского участкового лесничества возник низовой пожар.

Площадь возгорания составила 5 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуации не требуется. Также для тушения пожара не пришлось вызывать авиацию.

ИСТОЧНИК KP.RU