Под Марксом бушевал лесной пожар
Площадь возгорания – пять гектаров
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В Марксовском районе Саратовской области днем 17 мая бушевал лесной пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил от дежурного диспетчера министерства природных ресурсов и экологии в 17 часов.
Оказалось, что в 10 км от поселка Бородаевка, в квартале №53 Марксовского участкового лесничества возник низовой пожар.
Площадь возгорания составила 5 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуации не требуется. Также для тушения пожара не пришлось вызывать авиацию.
ИСТОЧНИК KP.RU