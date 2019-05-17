Банк ВТБ вручил Саратовской областной детской клинической больнице 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-17T15:41:54+03:00

На эти средства будет закуплено нейрохирургическое оборудование

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Саратовская областная детская клиническая больница получила сертификат на 3 млн рублей от банка ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», торжественная церемония передачи сертификата прошла 16 мая в здании больницы на Вольской, 6. В мероприятии приняли участие вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев, заместитель руководителя Департамента регионального корпоративного бизнеса Юрий Левченко, главный врач областной детской клинической больницы Михаил Свинарёв и заместитель министра здравоохранения области Ольга Полынина.

Перед началом официальной части состоялся красочный праздник для детей. На сцене перед юными пациентами больницы выступили герои популярного российского мультсериала «Маша и Медведь», которые развеселили зрителей, заставили их хлопать в ладоши, а в конце каждому вручили подарок от ВТБ — сундучок с карандашами, красками и фломастерами.

- Детский праздник — это неотъемлемая часть программы. Потому что смех — это лучшее лекарство, — заявил Александр Ерофеев.

На состоявшейся после этого пресс-конференции стало известно, что детская больница получит 3 млн рублей на покупку высокотехнологичного медицинского оборудования.

По программе «Мир без слез» банк ВТБ уже 16-й год направляет средства детским больницам по всей России. Саратов становился участником проекта три раза: в 2013, 2017 и 2019 годах. Первый раз на средства сертификата Областная детская инфекционная клиническая больница смогла закупить переносной УЗИ-аппарат и иммуноферментный анализатор. В 2017 году областная детская клиническая больница приобрела оборудование для отоларингологии.

Вопрос, какие именно аппараты будут приобретены в 2019 году, — сейчас решается.

- Это будет оборудование для проведения нейрохирургических операций, — приоткрыл завесу тайны Михаил Свинарёв.

Он также рассказал, что только в прошлом году на новом оборудовании было проведено 527 операций в ЛОР-отделении. До этого их не было вовсе.

Примечательно, что с 2019 года банк ВТБ увеличил сумму сертификатов вдвое. В этом году запланированы аналогичные акции в 21 городе России и в четырех больницах Москвы, а всего с начала действия программы банк ВТБ выделил детским больницам уже более 400 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU