Саратовцам рассказали, как не подхватить мышиную лихорадку на выходных

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-17T14:30:56+03:00

Есть несколько простых правил

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С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на природу и участки, приводят в порядок свои дачные дома.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, в зданиях людей могут подкарауливать грызуны — переносчики геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Заразиться можно через инфицированные предметы, воду, а также воздушно-пылевым способом.

Чтобы этого не произошло, нужно своевременно убираться в повязках и перчатках, защитить свою крепость от грызунов.

В начале заражения мышиной лихорадкой болит голова и поясница, а потом может хлынуть крови или появится менингит.

ИСТОЧНИК KP.RU