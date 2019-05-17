Саратовцам рассказали, как не подхватить мышиную лихорадку на выходных
Есть несколько простых правил
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С наступлением тепла жители Саратовской области выбираются на природу и участки, приводят в порядок свои дачные дома.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, в зданиях людей могут подкарауливать грызуны — переносчики геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Заразиться можно через инфицированные предметы, воду, а также воздушно-пылевым способом.
Чтобы этого не произошло, нужно своевременно убираться в повязках и перчатках, защитить свою крепость от грызунов.
В начале заражения мышиной лихорадкой болит голова и поясница, а потом может хлынуть крови или появится менингит.
ИСТОЧНИК KP.RU