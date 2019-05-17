В Энгельсе инвалид заколол мужчину из-за страха умереть самому

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-17T13:46:07+03:00

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В Энгельсе мужчина подозревается в убийстве, совершенном с превышением пределов необходимой обороны.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 50-летний инвалид 16 мая подошел к окну квартиры, которую он арендовал у 38-летнего мужчины. Тот постучался с требованием дать 300 рублей. Отказ его не смутил и хозяин жилища решил разобраться с постояльцем в подъезде.

Закрыть дверь инвалид не успел. Владелец обматерил его, а потом и вовсе чуть не отрезал ухо.

Мужчина пытался защититься и выбить у настойчивого гражданина нож, но не смог. Тогда он развернул руку обидчика в его же сторону и два раза воткнул оружие в грудь и живот.

Тот пошел на второй этаж, но упал на лестнице. Его смерть из-за проникающих колото-резаных ранений груди и живота с повреждением внутренних органов подтвердили медики.

Обстоятельства дела выясняются, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU