В Саратове чествовали семейные династии

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-17T13:20:58+03:00

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Сегодня, 17 мая, в Саратове прошло торжественное чествование семейных династий, которые сохранили потомственную приемлемость профессий от каждого района города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло по инициативе депутата Саратовской городской думы, директора ДК «Россия» Ольги Сынкиной и при поддержке администрации Саратова.

Среди почетных гостей присутствовали заместитель главы администрации города по соцсфере Наталия Леонтьева, а также представители администраций областного центра и районов.

За одним столом собрались библиотекари, педагоги и инженеры, которые представляли визитную карточку и рассказывали о традициях семьи. Им вручили подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU