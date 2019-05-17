В Саратове чествовали семейные династии
Сегодня, 17 мая, в Саратове прошло торжественное чествование семейных династий, которые сохранили потомственную приемлемость профессий от каждого района города.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие прошло по инициативе депутата Саратовской городской думы, директора ДК «Россия» Ольги Сынкиной и при поддержке администрации Саратова.
Среди почетных гостей присутствовали заместитель главы администрации города по соцсфере Наталия Леонтьева, а также представители администраций областного центра и районов.
За одним столом собрались библиотекари, педагоги и инженеры, которые представляли визитную карточку и рассказывали о традициях семьи. Им вручили подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU