СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-17T12:47:03+03:00

Возбуждены три дела об административных правонарушениях

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Саратовские таможенники изъяли более 1,7 тыс. флаконов контрафактных духов и туалетной воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе таможни Саратовской области, опасный для здоровья груз состоял из продукции марок Montale Vanilla Extasy, Guerlain, Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge.

Исследование показало, что парфюмерия низкого качества и производилась без разрешения авторов товарных знаков.

Возбуждены три дела об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU