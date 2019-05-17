В Новоузенске автохам накопил штрафов на 30 тыс. рублей
Он оплатил все после предупреждения от приставов
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В Новоузенске Саратовской области местный житель накопил штрафов за нарушение ПДД на 30 тыс. рублей.
- Он не собирался оплачивать ни один из них. Тогда приставы возбудили в отношении него 31 исполнительное производство и оповестили должника, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Мужчину предупредили, что к нему могут принять принудительные меры, в том числе ограничение специального права.
После такого гражданин сразу выплатил долги.
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ИСТОЧНИК KP.RU