В Новоузенске автохам накопил штрафов на 30 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-17T12:27:49+03:00

Он оплатил все после предупреждения от приставов

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В Новоузенске Саратовской области местный житель накопил штрафов за нарушение ПДД на 30 тыс. рублей.

- Он не собирался оплачивать ни один из них. Тогда приставы возбудили в отношении него 31 исполнительное производство и оповестили должника, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Мужчину предупредили, что к нему могут принять принудительные меры, в том числе ограничение специального права.

После такого гражданин сразу выплатил долги.

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ИСТОЧНИК KP.RU