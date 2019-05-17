В Саратове задержали двух 41-летних карманниц

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-17T09:08:43+03:00

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В Саратове полиция вчера, 16 мая, нашла подозреваемых в двух кражах.

- В отдел вечером 14 мая пришла 30-летняя женщина. Она рассказала, что у нее кто-то в магазине на улице Московская украл кошелек с 15,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и задержала 41-летнюю женщину, которая уже пять раз отбывала наказание за кражу. Гражданка призналась в преступлении, но деньги уже успела потратить.

Также правоохранители раскрыли кражу кошелька, совершенную 14 апреля.

У 22-летней девушки неизвестная женщина в магазине на Барнаульской, 34 открыла за спиной рюкзак и своровала 4 тыс. рублей.

Полиция также задержала 41-летнюю гражданку с большим списком сроков, среди которых, кроме краж, фигурируют также грабеж и наркопреступление.

Женщине выписали подписку о невыезде, но деньги не забрали — она их потратила.

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ИСТОЧНИК KP.RU