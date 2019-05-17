В Саратове завтра пройдет турнир по многоборью «Кубок Силы»

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-17T08:45:04+03:00

Свои силы испытают участники до 17 лет

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Завтра, 18 мая, в Саратове, на спортивной площадке ФОКа «Звездный», состоится турнир по функциональному многоборью «Кубок Силы».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, организатором состязания является президент федерации силового экстрима региона Вячеслав Максюта.

Судить участников в возрасте от 8 до 17 лет будет тренер по кроссфиту, выступающий атлет Иван Унгурян.

Турнир пройдет с 10:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU