В Саратове завтра пройдет турнир по многоборью «Кубок Силы»
Свои силы испытают участники до 17 лет
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Завтра, 18 мая, в Саратове, на спортивной площадке ФОКа «Звездный», состоится турнир по функциональному многоборью «Кубок Силы».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, организатором состязания является президент федерации силового экстрима региона Вячеслав Максюта.
Судить участников в возрасте от 8 до 17 лет будет тренер по кроссфиту, выступающий атлет Иван Унгурян.
Турнир пройдет с 10:00 до 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU