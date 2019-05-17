Юлия Литневская: Здесь открыли для себя мир искусства многие известные художники

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-17T07:57:31+03:00

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В Саратовском художественном училище состоялось открытие выставки «50 лет ИЗОстудии ДК «Россия».

«ИЗОстудия ДК «Россия» — старейшая изостудия города, основателем и бессменным руководителем которой является талантливый и творческий педагог Ольга Иванова. В Саратове это единственная детская изостудия, имеющая столь богатый опыт. За очень короткий срок изостудия завоевала авторитет в городской художественной среде.

Тысячи детей за эти годы прошли обучение в стенах изостудии, десятки из них получили художественное профессиональное образование в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

Как итог творческой работы в студии являются персональные выставки и участие в конкурсах. Студийцы заслуженно становятся постоянными призерами всех конкурсов, проводимых филиалом виртуального Русского музея при СГСЭУ, областного конкурса «Яркие краски детства» (Саратов) и международной выставки-конкурса «Белая ворона» (Саратов), международного конкурса детского рисунка «Через искусство в жизнь» (Москва). Юные художники получали первые места на международных конкурсах детского рисунка в Республике Беларусь, Японии и Словении.

Сегодня на выставке были представлены рисунки детей всего периода работы студии, а также творчество профессиональных художников-выпускников студии.

Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская обратилась к юным художникам.

- Дорогие ребята, вы присутствуете на уникальном событии — юбилее изобразительной студии ДК «Россия». Художественная династия Ивановых — одна из самых ярких в культурной столице Поволжья и, думаю, можно сказать, что Ольга Ильинична за годы существования созданной ею студии расширила границы семьи, помогая каждому своему воспитаннику творчески раскрыться и увидеть красоту окружающего мира. Даже выполненные в одной технике работы юных студийцев позволяют увидеть яркую неповторимую индивидуальность каждого из них. Здесь открыли для себя мир искусства многие известные художники, и пусть так будет всегда, — отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU