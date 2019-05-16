На Вольском тракте залили дорожные трещины

16 Май 15:46 2019-05-16T15:57:06+03:00

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Сегодня, 16 мая, депутаты городской и областной дум Константин Лекомцев и Николай Семенец, первый заминистра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Зайцев, а также заместитель начальника отдела по строительству, ремонту и эксплуатации дорог Алибек Гумаров и субодрядчик приехали осмотреть региональную дорогу — автоподьезд к трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по гарантийному обязательству на дороге залили трещины в конце апреля-начале мая.

По словам Зайцева, трещины здесь не эксплуатационные, а температурные. Подрядчик все переделывал за свой счет и его работа была хорошо оценена.

До этого трассу ремонтировали в 2017 году и работы завершились в августе.

Главным подрядчиком было ООО «Волгадорстрой», субподрядчиком ООО «Оптима».

На ремонт 4,6 км трассы потратили 77,5 млн рублей.

Согласно проекту, участок будет отфрезерован, выровнен, заасфальтирован, а обочины укреплены щебнем и асфальтобетонным гранулятом. Кроме того, на нем появится разметка.

Всего за 2019 год, согласно национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», в порядок приведут 80 объектов, на которые потратят 2,6 млрд рублей федеральных и 2,2 млрд рублей областных средств.

На эти деньги планируется отремонтировать 300 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU