25 лет облизбиркому: в СГЮА проходит международная конференция

16 Май 15:36 2019-05-16T15:52:23+03:00

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Сегодня в Саратовской государственной юридической академии стартовала международная научно-практическая конференция, приуроченная к 25-летию со дня образования избирательной комиссии Саратовской области, «Гражданин. Выборы. Власть. Избирательная система современной России: проблемы и перспективы».

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Организаторами научного мероприятия выступили Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, региональный избирком и кафедра конституционного права СГЮА.

Участие в пленарном заседании приняли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Александр Романов, член ЦИК РФ, профессор Борис Эбзеев, председатель регионального избиркома Владимир Писарюк, ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной думы Сергей Суровов, а также иностранные и российские ученые и специалисты в области избирательного права и процесса, представители избиркомов из регионов России и Саратовской области, органов государственной власти и местного самоуправления, аспиранты и студенты.

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Участников и гостей конференции в своем приветственном адресе, который зачитал Борис Эбзеев, поздравила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, подчеркнув, что неслучайно местом проведения конференции стал один из ведущих центров юридического образования России — Саратовская государственная юридическая академия.

После пленарного заседания работа научного мероприятия продолжилась на двух секциях. В формате дискуссии участники конференции обсудили актуальные вопросы и проблемы совершенствования избирательной системы в России, определили ее особенности и главные характеристики современного состояния, а также виды, способы и методы электронного голосования в современных условиях.

Одна из секций была посвящена конкурсу студенческих работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, истории становления и развития избирательной системы.

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- Мне, как студенту юридического вуза и гражданину Российской Федерации, интересно и важно знать, что такое избирательное право, как оно реализуется на практике. На занятиях мы изучаем нормативные акты, историю создания главного закона нашей страны и фундаментальные работы ученых академии, которые приняли непосредственное участие в создании Саратовского проекта Конституции. Сегодня мы получили возможность послушать представителей избирательных комиссий и узнать все практические нюансы избирательной системы современной России, — рассказал студент Института юстиции СГЮА Александр Маренков.

17 мая в рамках второго дня работы международной конференции состоится презентация учебника по конституционному праву России Бориса Эбзеева.

По итогам будет издан сборник научных статей участников научного мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU