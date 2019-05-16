По инициативе Регоператора создан общественный экологический совет

16 Май 15:33 2019-05-16T15:33:34+03:00

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В энгельсском Экотехнопарке состоялось подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Региональным оператором Саратовской области филиал АО «Управление отходами» в Саратове и семью общественными объединениями Саратовской области. Данное сотрудничество поможет выполнить важные экологические проекты.

Делегация представителей общественных организаций в начале посетила один из самых высокотехнологичных комплексов в России — энгельсский Экотехнопарк. Гости смогли проследить весь процесс экологически безопасной обработки, после чего состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве.

Цель соглашения — оказание взаимной консультационной и методологической поддержки в реализации экологических проектов, в том числе по раздельному сбору (накоплению) отходов, образовательных программ и участие в совместных мероприятиях.

- Наша компания начинает работу в новом направлении — внедрение программы раздельного сбора отходов. Также важна работа по поиску и ликвидации несанкционированных свалок. Ведь каждая свалка — это экологическое преступление, которое должно быть выявлено и наказано. У нас с вами общие цели и задачи — реализация экологически значимых проектов на территории области. Мы чувствуем поддержку и благодарны общественным организациям в части активной работы с жителями области, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, компания АО «Управление отходами», являющаяся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности 1 Саратовской области, ведет комплексную работу по развитию коммунальной инфраструктуры и налаживанию взаимоотношений с переработчиками. С 12 августа 2018 года региональный оператор несет ответственность за весь цикл обращения с ТКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU