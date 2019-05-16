2019-05-16T14:32:16+03:00
Происшествия

В Саратове женщина за рулем иномарки сбила семилетнего велосипедиста

Мальчик катался с папой, когда автолюбительница наехала на него задним ходом
Ольга Муравлёва
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На улице Зыбина в Кировском районе Саратова под колеса машины попал семилетний мальчик.

- Предполагается, что 34-летняя женщина за рулем Renault задним ходом наехала на ребенка, катавшегося с папой на велосипеде, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Автолюбительница говорит, что не заметила мальчика.

Ребенка госпитализировала бригада Центра медицины катастроф. На месте также работала ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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