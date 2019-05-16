В Саратове не будут судить пенсионерку, защищавшую мужа от трех молодых хулиганов

16 Май 12:35 2019-05-16T12:50:58+03:00

От судебных тяжб у нее пошатнулось здоровье

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Суд закрыл дело в отношении 60-летней Людмилы Баландиной, которую обвиняли в избиении трех молодых мужчин.

Напомним, дело получило огласку в декабре прошлого года. Женщина рассказала, что ночью ее разбудили соседи Василий Дудин, Никита Якубицкий и Юсеф Ханбиков. На справедливое замечание в ответ она услышала матерную брань. За свою жену пришел заступиться Александр Баландин.

Драка начала все больше ожесточаться и обессилевшая женщина пыталась усмирить компанию, махая садовой тяпкой.

Однако со стороны парней версия абсолютно другая. Якобы пожилая соседка схватила тяпку и огрела одного по уху, второго — по голове, а третьему сильно поранила плечо.

Сейчас уголовное дело в отношении пенсионерки прекращено по примирению сторон, но какой-либо компенсации от государства Людмила Баландина не получит.

По словам ее дочери, Екатерины Баландиной, сейчас семья переживает тяжелые времена. Умер дед, у матери от судебных тяжб ухудшилось здоровье — поднялся сахар, поэтому ей пришлось лечь в больницу.

- После закрытия дела у нас никаких контактов с правоохранителями не было. Каждая из сторон осталась при своей правде: мы не разговариваем друг с другом. Родителям хотим забор выше сделать, обезопасить их, — сказала она.

Женщина добавила, что до сих пор остается в шоке от случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU