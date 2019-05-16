В Саратове мужчина заколол ножом мать-инвалида за ругань

16 Май 11:14 2019-05-16T11:41:06+03:00

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По уголовному делу в отношении 37-летнего саратовца утверждено обвинительное заключение.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина обвиняется в убийстве.

По версии следствия, ночью 30 октября 2018 года он пил спиртное со своей 69-летней матерью на Веселой улице. Когда родительница попросила сходить за добавкой, ее сын отказался.

В ответ злоумышленник услышал матерную брань и решил убить женщину.

Сначала гражданин опрокинул инвалидное кресло, в котором сидела мать, избил ее по телу и голове и нанес не менее 12 ударов ножом по голове, шее и левой руке.

Теперь его судьбу решит Саратовский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU