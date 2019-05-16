Пенсионер из Новоузенска отработает свое лихачество на дорогах

16 Май 10:49 2019-05-16T10:52:21+03:00

Его на год лишили прав

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Суд признал 60-летнего жителя Новоузенска виновным в пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в феврале 2018 мужчину уже лишали прав на полтора года и обязали отдать 30 тыс. рублей в казну за нетрезвое состояние за рулем.

Однако вечером 4 марта лихач сел за свою «Ладу Калина» пьяным и отправился колесить по городу.

Мужчину остановил дорожный патруль. Медицинское освидетельствование подтвердило его состояние.

Гражданина лишили прав на год и дали 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU