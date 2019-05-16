В Калининске педофил три года развращал ребенка
Парню грозит до десяти лет тюрьмы
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В отношении 23-летнего ранее судимого жителя Калининска завели уголовное дело за секс с ребенком.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с декабря 2016 по январь 2019 парень развращал девочку, которая родилась в 2003 году.
Молодой человек полностью признал свою вину, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU